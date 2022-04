Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 20 - 23 aprilie 2022, in sectoarele orașului vor fi organizate tradiționalele iarmaroace de Paști, unde vor fi comercializate: pasca, cozonac și alte produse alimentare specifice sarbatorii. In Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”,…

- Joi, 21 aprilie, in Capitala vor fi aprinse luminițele și decorațiunile de Paști. Cu acest prilej, in Scuarul Catedralei va fi organizat și un concert. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban.

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava va oferi, in zilele de Paști, un meniu tradițional celor aproximativ 500 de pacienți care se vor afla internați in perioada sarbatorilor pascale. Directorul de ingrijiri al spitalului, Oana Stanciu, a declarat ca, in funcție de ...

- Mai sunt nici trei saptamani pana la Paști, iar tot mai mulți romani iși vor face cumparaturile pentru masa tradiționala, insa clienții trebuie sa ia in calcul faptul ca sunt și comercianți care vor sa faca bani și pun la vanzare marfuri neconforme. In acest sens, inspectorii ANPC vin cu un set de sfaturi…

- Urmare a depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (CLORPIRIFOS) Yellow Fresh Fruits SRL a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a unui lot de banane, conform anuntului postat site-ul Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare.Produsele au fost comercializate in…

- ”Va informam ca urmare a depașirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (CLORPIRIFOS) Yellow Fresh Fruits SRL a inițiatretragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a articolului BANANE, din ECUADOR, Lot: 1101.Motivul rechemarii: depașire a valorilor admise de reziduuri de pesticide…

- S-au scumpit si produsele lactate. La Piata Centrala din Chisinau sunt preturi mai mari atat la produsele locale, cat si la cele de import. Comerciantii spun ca doar produsele de casa au ramas la acelasi pret, dar nu se stie pentru cat timp. Cel mai mult s-a scumpit untul.

- SA „Franzeluța” a majorat prețurile la tot sortimentul de pâine, cu excepția pâinii sociale. Noile prețuri au fost afișate de astazi, iar în medie, acestea au crescut cu 30 la suta. Potrivit unui comunicat de presa publicat anterior de agentul economic, scumpirea…