Tiraspolul cere Rusiei să suplimenteze 'forţa de pace' din Transnistria cu 4.000 de militari Copresedintele Comisiei Unificate de Control (CUC) din partea Transnistriei, Oleg Beliakov, a difuzat joi o declaratie in care cere sa se puna in discutie la una din sedintele comisiei revenirea la numarul initial al militarilor din forta de pace rusa din Transnistria, a relatat agentia de presa RIA Novosti, citand biroul de presa al CUC. Este vorba de cresterea numarului militarilor din 'forta rusa de mentinere a pacii' in Transnistria, compusa in prezent din 400 de militari, la 4.200, asa cum a fost la inceputul misiunii de pe Nistru in 1992. 'Consideram necesar ca in perioada imediat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

