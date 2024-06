TIR-urile, interzise pe drumurile din aproape jumătate de țară. Există doar câteva excepții Retrictii de trafic au fost impuse sambata, pana la ora 20.00 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe toate sectoarele de drumuri nationale, drumurile expres si pe autostrazi din mai multe judete, pe fondul avertizarilor de canicula. „Astazi, in intervalul orar 10:00 – 20:00, in conditiile avertizarilor de canicula […] The post TIR-urile, interzise pe drumurile din aproape jumatate de țara. Exista doar cateva excepții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

