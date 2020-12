Stiri pe aceeasi tema

- TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de aproximativ cinci kilometri pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat 80 de minute la efectuarea controlului de frontiera. "Politistii de frontiera romani si bulgari efectueaza in timp util controlul…

- La iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, tirurile formeaza o coada de aproximativ cinci kilometri pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat 80 de minute la controlul de frontiera. „Politistii de frontiera romani si bulgari efectueaza in timp util controlul de frontiera, dar dopul de tiruri s-a…

- La ieșirea din Romania spre Bulgaria prin punctul de frontiera Giurgiu-Ruse, s-au format, marți noaptea, cozi de opt kilometri, iar timpul de așteptare al TIR-urilor a depașit 100 de minute. Dupa o noapte in care tiriștii au avut de așteptat peste 100 de minute, miercuri dimineața, timpul de asteptare…

- TIR-urile care au asteptat iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in noaptea de marti spre miercuri, au format cozi de aproximativ opt kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au avut de asteptat 100 de minute la controlul de frontiera pe sensul de iesire din Romania.…

- TIR-urile care asteapta iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de aproximativ 8 kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si pot fi vazute pana in apropiere de localitatea Daia, iar timpul de asteptare pentru efectuarea formalitatilor la frontiera este…

- Doi cetateni turci au fost depistati de politistii de frontiera in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, cu acte de identitate ale unor cetateni bulgari. "La Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-au prezentat pe sensul de intrare in tara, calatorind ca pasageri intr-un…

- Fotbaliștii convocați de Mirel Radoi la echipa naționala a Romaniei au avut un week-end mult mai bun decat islandezii la echipele de club. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV;Daca va trece de Islanda, Romania va infrunta Ungaria sau…