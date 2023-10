Stiri pe aceeasi tema

- Tone de deseuri provenite din Germania si Italia, blocate sa intre in RomaniaAutoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au blocat introducerea in tara a doua transporturi de deseuri provenite din Germania si Italia, in total peste 35 de tone, pentru ca soferii nu aveau documente legale…

- Sambata, 7 octombrie, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților pe sensul de intrarea in Romania un cetațean roman in varsta de 54 de ani, din județul Constanța. Acesta conducea un automarfar marca Scania, cu semiremorca, ambele inmatriculate…

- Un TIR incarcat cu aproximativ 20 de tone de deseuri aduse din Cehia a fost blocat, marti, de autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, sa intre in Romania, pentru ca soferul nu avea acte pentru import, potrivit Agerpres.Soferul este cetatean ceh si transporta, conform documentelor…

- Autoritatile din Punctele de Trecere a Frontierei Nadlac II si Bors II au blocat intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu deseuri aduse din Elvetia si Danemarca si au dispus ca acestea sa se intoarca la expeditori, potrivit Agerpres.La Nadlac II, politistii de frontiera au verificat un TIR…

- Ieri, 17 august, in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de control, pe sensul de intrare in tara, un cetațean maghiar, in varsta de 53 de ani, conducand un automarfar inmatriculat in Ungaria. Acesta transporta, conform documentelor…

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Județean Arad din cadrul Garzii Naționale de Mediu, au oprit peste 16 tone de deșeuri la intrarea in țara.

- Doua TIR-uri incarcate cu 48 de tone de deseuri provenite din Germania si Croatia au fost oprite de autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II sa intre in tara, pentru ca soferii nu aveau documente de import. Autotrenurile erau conduse de soferi din Bulgaria si Polonia, care transportau,…

- Autoritatile din Vama Nadlac II au blocat intrarea in tara a doua TIR-uri care veneau din Italia si Austria, pentru ca erau incarcate cu peste 43 de tone de deseuri, pentru care soferii nu aveau documente de import, potrivit Agerpres.Automarfarele erau conduse de soferi romani, care au declarat la…