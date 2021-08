Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de tir a murit in urma unui accident produs pe DN1, in județul Sibiu. Autotrenul care transporta bauturi racoritoare s-a rasturnat pe șosea, iar traficul este ingreunat. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pe DN1, la kilometrul 299, in zona statiei CFR Vestem. Un tir inmatriculat…

- Circulatia se desfasoara ingreunat pe DN 6 Orsova - Caransebes, in zona localitatii Plugova, din judetul Caras-Severin, dupa ce un buldoexcavator a cazut pe carosabil de pe o platforma auto, potrivit agerpres.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- O mașina s-a rasturnat in aceasta dupa-amiaza, pe DN 57, șoseaua care leaga Oravița de Orșova, pe raza localitații carașene Ciuchici. La fața locului s-au deplasat de urgența doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale de stingere din cadrul Secției de Pompieri Oravița, un echipaj SMURD,…

- *Informare presa*: In urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase din zona de munte a județului Vrancea, avertizate cu Cod Roșu, s-au semnalat urmatoarele: SVSU Vrancioaia intervine in satul Poiana, comuna Vrancioaia, pentru evacuarea apei dintr-o curte, SVSU Barsești intervine in satul…

- CARAS-SEVERIN – Licitația pentru proiectarea drumului de mare viteza Craiova-Lugoj a fost publicata, la 1 iunie, pe SICAP, informeaza ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula. Lungimea estimata a tronsonului este de aproximativ 250 de km! „Licitația are la baza noul caiet de sarcini,…

- Prin apel 112 am fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 23 Focșani- Braila, la ieșire din Nanești, un autocamion s-a rasturnat pe partea carosabila. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Nu sunt victime. (Comunicat IPJ Vrancea, 28 mai 2021) Ora: 07:35 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

