- Un sofer de tir a scapat ca prin urechile acului in noaptea trecuta, dupa un accident care a avut loc in partea de est a judetului Timis, la granita cu Hunedoara. Barbatul circula pe DN 68A si se afla intre localitatile Cosava si Cosevita, atunci cand, intr-una dintre curbele periculoase, a pierdut…

- Trafic ingreunat la una din intrarile pe autostrada vestului. Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, in aceasta dimineata, intre localitatile Cosava si Cosevita, judetul Timis, in urma caruia trei persoane au fost ranite.

- Conform Infotrafic, o betoniera s-a rasturnat pe partea carosabila, blocand doua benzi ale sensului Brasov – Ploiesti al DN 1, la kilometrul 90, in zona localitatii Campina. Traficul se desfasoara pe banda de accelerare, pe sensul de coborare, si pe ambele benzi pe sensul catre munte.

- GALERIE FOTO! Update! Traficul rutier a fost reluat. Alunecare de teren pe DN7, in Argeș. Traficul rutier este blocat pe DN7, pe raza comunei argeșene Draganu, pe sensul de mers Valcea – Pitești, din cauza unei alunecari de teren. Se circula alternativ, iar polițiștii Serviciului Rutier fluidizeaza…

- Eveniment rutier produs in urma cu scurt timp in județul Buzau. Un autobuz a derapat de pe carosabil, la iesirea din Buzau spre Galbinasi, pe DN 2B. In autobuz erau aproximativ 40 pasageri care s-au autoevacuat și au reușit sa se salveze. O persoana a fost ușor ranita la cap. La fata locului actioneaza…

- UPDATE – ora 17:15 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt , circulatia rutiera pe DN15B Poiana Largului – Targu Neamt s-a reluat, pe un fir alternativ. Traficul fusese oprit total pe tronsonul kilometric 25 – 28, in zona localitatii Pipirig (sat…

- Traficul rutier a fost reluat pe Valea Prahovei, dupa ce au fost instituite mai multe restrictii ca urmare a ploilor abundente din ultimele ore, ceea ce a dus la strangerea de aluviuni pe carosabil. Pe parcursul zilei s-au format astfel coloane de masini intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre…

- Poliția de Frontiera a transmis o atenționare pentru șoferi. De marți dimineața, traficul este restrictionat temporar prin Vama Bechet-Oryahovo pentru autovehiculele de transport marfa. Masura a fost luata de autoritațile din Bulgaria, din cauza unor alunecari de teren.