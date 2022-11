TIR răsturnat într-o prăpastie din Mehedinți: șoferul a murit Intervenția a fost foarte dificila pentru ca a fost nevoie și de ajutorul alpiniștilor care sa coboare in prapastia de aproape 10 metri. Victima de 49 de ani era incarcerata la momentul intervenției și nu mai prezenta semne vitale. Cinci echipaje de pompieri au coborat cu greu in prapastie sa taie cabina TIR-ului unde șoferul a ramas prins. Accidentul a avut loc pe DN6, in apropiere de Vama Porțile de Fier I, iar drumul este neiluminat. Șoferii care tranziteaza aceasta zona se plang de drumul periculos și de parapeții vechi care nu pot opri tragedii de acest fel. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

