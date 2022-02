Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost o zi grea pentru toți cei care l-au cunoscut pe Teo Florea, tanarul de 18 ani care in urma cu doua zile a murit intr-un tragic accident rutier in Giurgiu. Baiatul a fost inmormantat, iar zeci de persoane l-au condus pe ultimul sau drum.

- Sute de mesaje de regret au fost publicate dupa moartea lui Teo Florea, tanarul de 18 ani care și-a pierdut viața seara trecuta in Giurgiu. Prietenii sunt devastați de decesul baiatului și nu le vine sa creada o asemenea tragedie. Acum se pregatesc sa-și conduca amicul pe ultimul drum.

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta in Giurgiu, iar in urma impactului puternic un tanar de 18 ani a murit. Teo obținuse permisul auto in urma cu o luna și era foarte fericit ca a devenit șofer. Acum prietenii sunt devastați de vestea decesului.

- Andreea Horga, tanara de 21 de ani, care a murit in accidentul de la Liteni, a fost condusa pe ultimul drum. Ea a avut parte de o moarte cumplita, in urma unui accident din comuna Moara. Sute de persoane au fost prezente la inmormantarea ei.

- Zi trista pentru toti cei care au cunoscuta pe Mihaela Galani, reprezentanta companiei Gemelli Shoes. S a stins din viata mult prea devreme, la numai 33 de ani, lasand in urma multa durere in inimile apropiatilor. Aceasta va fi condusa pe ultimul drum, miercuri, 05 ianuarie. Inmormantarea are loc la…

- Un copil a murit electrocutat dupa ce s-a urcat pe tren, in gara Focșani. Accidentul s-a produs duminica seara și a fost anunțat de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Prin apel 112, politistii de la Transporturi Feroviare au fost sesizati cu privire la faptul ca in Gara Focsani un minor…

- Ziua Nationala a fost marcata, la Giurgiu, de ceremonii religioase, depuneri de coroane de flori, precum si defilari militare. Activitatile dedicate Zilei Nationale au debutat in acest an la Monumentul Eroilor de la Biserica Eroilor, unde autoritatile au fost intampinate pe muzica fanfarei…

- Un copil de 11 ani, din Galati, a fost lovit, vineri, cu masina pe trecerea de pietoni, de un adolescent de 16 ani care a fugit imediat dupa accident și care ulterior a fost prins de polițiști, scrie ziarul local Monitorul de Galați. Baiatul a suferit rani usoare in urma impactului si a fost dus de…