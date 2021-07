Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR incarcat cu porci s-a rasturnat luni dimineața pe DN7 in zona localitații Caineni, blocand traficul rutier in zona. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN7 Ramnicu Valcea -Sibiu, in localitatea Caineni, la kilometrul 238+800 de…

- Traficul este restricționat luni dimineața pe DN 7, in județul Valcea, din cauza unui TIR incarcat cu porci, care s-a rasturnat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN7 Ramnicu Valcea -Sibiu, in localitatea Caineni, la kilometrul…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- Traficul feroviar este intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București,…

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier in care…

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier…

- Patru mașini, printre care și o cisterna cu acid fosforic, au fost implicate sambata dimineața intr-un accident produs pe DN24, in județul Galați. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 24 Tecuci-Tișița, in apropierea localitații…

- Patru mașini, printre care și o cisterna cu acid fosforic, au fost implicate sambata dimineața intr-un accident produs pe DN24, in partea de nord a județului Galați. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 24 Tecuci-Tișița, in apropierea…