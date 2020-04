Stiri pe aceeasi tema

- Un TIR plin cu gunoaie din Anglia a fost oprit in trafic, in noaptea de luni spre marți, de autoritațile din Mehedinți. Alte astfel de incarcaturi ar fi ajuns deja la Strehaia. Potrivit reprezentanților Garzii de Mediu Mehedinți, deșeurile erau aduse din Anglia și urmau sa ajunga la romi din Strehaia…

- Un TIR plin cu gunoaie din Anglia a fost oprit in trafic, in noaptea de luni spre marți, de autoritațile din Mehedinți. Alte astfel de incarcaturi ar fi ajuns deja la Strehaia. Potrivit reprezentanților...

- Politistii din Ungaria au oprit in trafic, joi noaptea, o masina inmatriculata in Austria. Masina a fost condusa de un cetatean roman, in varsta de 33 de ani, care transporta zece sirieni.

- Un barbat de 43 de ani din localitatea Balacița a fost depistat in trafic in timp ce transporta cu un autoturism cantitatea de 4.400 de tigari netimbrate de diferite marci, ce urmau a fi comercializate pe teritoriul Franței. Intreaga cantitate in valoare de peste 3000 de lei a fost ridicata in vederea…

- Pe modelul polițiștilor americani, reprezentanții legii de la noi vor fi dotați cu camere video portabile, cu ajutorul carora vor inregistra discutiile cu cetatenii din trafic. Inspectoratul general al Poliției Romane a scos la licitație un contract – cadru pentru cumpararea a 12.000 de camere video…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au depistat duminica, 9 februarie, in jurul orei 17,15, un barbat de 54 de ani, din comuna Borsa, județul Cluj, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN1C E576, pe raza comunei Apahida, iar in urma verificarilor s-a constatat cp omul avea permisul de conducere…

- In data de 15 ianuarie, in jurul orei 09.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi – I.T.P.F. Iasi au observat, pe raza municipiului Iasi, un autoturism marca TESLA, condus de un cetatean roman, in varsta de 40 de ani,…