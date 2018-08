Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona (57 de ani) a fost primit oficial în Belarus, unde va ocupa funcția de președinte al clubului Dinamo Brest. El Pibe de Oro va avea o misiune dificila în Belarus, pentru ca trebuie sa redreseze echipa aflata acum pe locul 6 în…

- Șoferul unei mașini a adormit la volan și a patruns pe trotuar la Soci, in Rusia. O persoana in varsta de 63 de ani a decedat. Rusia și Croația se vor infrunta in sferturile de finala ale CM, sambata, de la 21:00, la Soci . Ferite pana acum de atentate, gazdele Mondialului 2018 au probleme cu șoferii…

- Italia nu este prezenta la turneul final din Rusia, dar de o parte din maiestria peninsularilor se vor bucura viitorii campioni mondiali. Televiziunea araba Al Jazeera i-a cautat pe fauritorii trofeului suprem din fotbal. I-a gasit aproape de Milano, intr-un atelier excentric, cu pereții de un roz…

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce un taxi a lovit un grup de suporteri de fotbal, intr-un incident produs in centrul Moscovei, anunta autoritatile ruse, care suspecteaza ca este vorba de un accident. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti in Rusia pentru a-si sustine echipa. Presa…

- Totul tot ce se intampla in țara intre 14 iunie și 15 iulie e urmarit non-stop de poliție și FSB. Atenție, turiști! Pastrați pașapoartele la voi: fara acte, poliția va poate aresta! Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional…

- Incident de groaza intr-o stație de metrou din Rusia. Un barbat a comis un act de sinucidere sarind in fața metroului.Incidentul dramatic s-a petrecut pe 7 iunie, și a fost filmat de camera intalata din metrou.

- Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional la Gazeta Sporturilor, transmite zilnic pentru cititorii GSP corespondențe din Rusia pe durata Campionatului Mondial. Mondialul din Rusia incepe joi, 14 iunie, cu Rusia - Arabia Saudita…