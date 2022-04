Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr un TIR, condus de un cetatean bulgar, cantitatea de aproximativ 22.000 kg de tutun pentru narghilea,in valoare de aproximativ 2,9 milioane euro, pentru care soferul bulgar nu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr-un TIR, condus de un cetatean bulgar, cantitatea de aproximativ 22.000 kg de tutun pentru narghilea,in valoare de aproximativ 2,9 milioane euro, pentru care soferul bulgar nu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat inca 23 de cetateni din Turcia, Siria, Irak si Pakistan. Acestia au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr un automarfar incarcat cu diverse bunuri. Totodata, in acelasi automarfar, au fost…

- Un șofer de tir este cercetat dupa ce a fost descoperit cu 23 de migranti ascunsi in mijlocul de transport si aproape șase tone de tutun de contrabanda. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci și trei de cetateni din Turcia, Siria, Irak și…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci și șapte de cetateni din India, Pakistan și Bangladesh, care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu polisti

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat au descoperit, marti dimineata, 81 de kilograme de substanta solida, ce ar putea fi opiu, ascunsa deasupra cabinei unui autocamion condus de un cetatean turc. Pe piata neagra aceasta cantitate de droguri ar fi valorat aproximativ…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, din judetul Dolj, au descoperit deasupra cabinei unui camion condus de un cetatean turc mai multe pachete ce contineau aproximativ 81 de kilograme de substanta solida, de culoare maronie, posibil opiu. Cetațeanul turc in varsta…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat douazeci și șapte de cetateni straini, provenind din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR care transporta diverse bunuri in Spania. In aceasta…