TIR furat din Marea Britanie, confiscat la Petea !

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Vama Bechet au descoperit, ascunse intr-un camion, 162.500 pachete cu tigari, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca ilegal in tara, conform datelor de la Poliția de Frontiera.Captura de tigari este cea mai mare inregistrata de politistii de frontiera in acest…

- Peste 162.000 de pachete cu tigari au fost gasite de politistii de frontiera ascunse intr-un camion, la Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, valoarea capturii fiind de aproximativ 2,4 milioane de lei, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera,…

- Astfel, in jurul orei 03.00, polițiștii au observat, pe direcția localitații Camarzana, jud. Satu Mare, mai multe persoane care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in Romania, transportand colete voluminoase. Imediat, polițiștii impreuna cu cainele de patrulare – intervenție POF au acționat pentru…

- Aproximativ 46.500 de persoane au tranzitat frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore. 21.500 au intrat, iar aproape 25.000 au ieșit din țara, conform datelor de la Poliția de Frontiera. De asemenea, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta, de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica,…

- La granița de vest a țarii au fost deschise opt puncte de trecere unde cei care vin cu autoturismele personale pot efectua formalitațile de control, pe ambele sensuri, intrare și ieșire. In ciuda masurii, la punctele de trecere a frontierei sunt cozi imense, de oameni care așteapta ore in șir sa li…

- Dupa cozile uriașe de la Vama Nadlac din weekend au fost deschise opt puncte de trecere a frontierei la granița cu Ungaria pentru efectuarea formalitatilor de control atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din Romania, se arata in comunicatul transmis de Poliția de Frontiera.”In…

- STARE DE ALERTA. "La frontiera a fost o lipsa a unei distanțari. S-a creat și o posibila transmitere. Toți cei veniți din toate aceste zone roșii au fost acolo. Toți merg in autoizolare. Avand in vedere ca toate țarile sunt pe panta descendenta, au un pericol, dar daca vor sta in izolare, este scazut…

- In data de 05 mai a.c., in jurul orei 12.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere – I.T.P.F. Iasi au identificat, pe o strada din municipiul Iasi, o autoutilitara…