- Medicul Virgil Musta trage un semnal de alarma cu privire la situația disperata din spitalele romanești. In cursul serii de duminica, șase oameni cu COVID-19 au murit la spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, din cauza lipsei paturilor din secția de Terapie Intensiva. Pacienții in stare medie, trimiși…

- "In acest moment avem doar o singura recontaminare. Simptomele, in cazul reinfectarilor cu SARS-CoV-2, sunt mai severe. Cel mai probabil, s-au recontaminat pentru ca nu au respectat masurile de protecție anti-pandemice. Au banalizat virusul și s-au bazat pe faptul ca prima infecție a fost sub o forma…

- Coronavirusul are o manifestare aparte la unele forme severe: inainte de degradarea rapida, oamenii se simt aparent bine, dar analizele le arata medicilor ca unii sunt in stare grava, probabil terminala. Cum vorbesc medicii noștri cu bolnavii despre realitatea lor medicala? Libertatea a vorbit cu Eduard…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in județ au fost confirmate, in ultimele 24 de ore 104 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, din 2.245 de teste efectuate. Rata de infectare la mia de locuitori este 0,69. Cele 104 de persoane sunt din: Timișoara – 47, Dumbravița – 7, Lugoj – 6, Giroc – 4, […] Articolul…

- Unitatea de Primiri Urgențe și Secția de Anestezie și Terapie Intensiva ale Spitalului Clinic de Urgența „Bagdasar-Arsenie” din București vor fi dotate cu echipamente și aparatura medicala pentru...

- Se cauta noi angajati pentru Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes. Unitatea medicala aflata in prim-planul luptei cu coronavirusul cauta asistenti medicali si infirmiere. Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș din Timișoara angajeaza asistenți medicali și infirmiere…

- Situația de la cel mai mare spital de boli infecțioase din Vestul țarii devine disperata. Conducerea spitalului anunța ca face angajari. Aici sunt tratați pacienți din Timiș, dar și oameni aduși din Hunedoara sau Arad.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a aparut…

- Timișoara nu mai are locuri disponibile in secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de COVID-19, iar pacienții vor fi duși la unitatea mobila care vine de la Galați. Conform ultimei raportari...