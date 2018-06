Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe DN 1A se desfasoara cu dificultate, luni dimineata, intre Brasov si Ploiesti, dupa ce un TIR incarcat cu bauturi racoritoare s-a rasturnat la Cheia, ocupand una dintre benzile drumului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…

- Traficul se desfasoara ingreunat pe DN1 A, in localitatea Cheia din judetul Prahova, din cauza unui TIR incarcat cu bauturi racoritoare rasturnat pe sosea Traficul se desfasoara ingreunat pe DN1 A, in localitatea Cheia din judetul Prahova, din cauza unui TIR incarcat cu bauturi racoritoare…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, sambata dimineata, pe DN 1, pe sensul de urcare spre Brasov, autoturismele mergand in coloana la Comarnic, dar si la Busteni, informeaza Inspectoratul...

- Traficul rutier se desfasoara miercuri, la pranz, alternativ pe DN 66 Petrosani-Hateg dupa ce remorca unui camion, incarcata cu rumegus, s-a rasturnat pe carosabil in zona Pestera Bolii, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. Incidentul s-a soldat doar cu pagube…

- Un autocar cu 40 de persoane la bord a fost implicat intr-un accidnet grav produs, duminica dimineața in județul Sibiu. O persoana a murit și alta a fost ranita in urma ciocnirii unui autoturism cu autocarul pe DN 1, la kilometrul 294, la Hula Bradului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, in zona Bisericii Calatorului. Potrivit IJP Prahova, un TIR s-a rasturnat in afara partii carosabile. Traficul este restrictionat pe o banda a sensului de mers spre Brasov, capul tractor al TIR-ului ocupand una dintre benzi.…

- Traficul rutier este blocat, joi dupa amiaza, pe DN 71 Bucuresti-Targoviste in zona Ghergani, iar circulatia este deviata, dupa ce un TIR a intrat in coliziune cu un autoturism, informeaza IPJ Dambovita. ''Traficul rutier este deviat pe Slobozia Moara si Lunguletu'', precizeaza Inspectoratul…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau a instituit, miercuri dimineata, doua filtre de informare in localitatile Cislau si Siriu, dupa ce autoritatile judetului Covasna au restrictionat circulatia pe DN 10 din cauza inundatiilor. "La Cislau, este instituit un filtru pentru a informa…