Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea unei canapele este mai mult decat o simpla decizie de design interior. Este o declarație despre personalitatea, gusturile și stilul tau de viața. Intr-o lume in care opțiunile de mobilier sunt aproape infinite, sa cunoști cele mai populare 10 tipuri de canapea din piele naturala te va ajuta…

- Toamna este sezonul recoltei, al culorilor vibrante și al aromelor imbietoare. Este perioada in care natura ne ofera o gama variata de fructe și legume, fiecare cu propriile sale beneficii nutriționale. Dintre toate aceste daruri ale naturii, exista un fruct care se distinge prin proprietațile sale…

- Astfel, specialiștii le recomanda parinților sa fie atenți la cinci lucruri, asta pentru a le asigura o tranziție lina și un an școlar cat mai bun.Starea generala de sanatate ”Inceperea unui nou an școlar se apropie și grijile parinților cresc in aceasta perioada, atat pentru a le asigura copiilor toate…

- Randi se descurca de minune la cumparaturi singur, dar nu și la platit parcarea. Aparatul din interiorul centrului comercial pare ca i-a creat cateva probleme, timp in care se uita in jur, cel mai probabil, sperand ca il va ajuta cineva curand.

- Poate ar trebui sa va pregatiți: In urmatoarele trei luni CRESC prețurile la lucrarile de construcții și comerțul cu amanuntul In urmatoarele trei luni vor crește toate prețurile la lucrarile de construcții și in comerțul cu amanuntul sau cel puțin asta spun managerii din diverse sectoare economice…

- Experții avertizeaza: nu ar trebui sa bem niciodata cafea in prima ora de la trezire!Daca bem prima cafea prea devreme, asta ne poate afecta nivelul de vigilența, ne poate crește chiar toleranța la cofeina, evertizeaza experții, informeaza Rador.Odata ce alarma se declanșeaza, este un semn ca deja…

- Aproape jumatate dintre britanici regreta Brexitul, acuzand ca iesirea din UE le-a daunat economic si sustin ca ar trebui sa existe un alt referendum privind aderarea la UE in urmatorii 10 ani.Amanda Marquarite Robinson, avocat si mediator acreditat la Great Russell Street Chambers din Londra, membra…

- Un proiect de Ordonanța de Guvern a starnit o reacție puternica din partea comunitații de proprietari și pasionați de vehicule istorice din Romania. Potrivit proiectului, scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru vehiculele istorice, inclusiv cele considerate parte a patrimoniului…