- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…

- Maine va incepe etapa a doua de vaccinare, in care vor fi incluse persoanele aflate in grupele de risc, dar și anumiți angajați din domenii cheie. Premierul Florin Cițu spune ca obiectivul principal al campaniei de vaccinare este ca țara noastra sa ajunga la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie…

- BOR s-a razgandit in privința vaccinului anti-COVID. Anunțul oficial a fost facut de insuși Preafericitul Parinte Daniel. Ce rol va juca, de fapt, Biserica in campania de vaccinare din Romania? Pana și cel mai infocat contestatar al masurilor de prevenție, Inalt Prea Sfințitul Teodosie, și-a schimbat…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, se va vaccina astazi impotriva COVID-19. Momentul va fi transmis live. Secretarul de stat Raed Arafat se vaccineaza impotriva COVID-19 astazi, 11 ianuarie. in fața camerelor de luat vederi. Citește și: Regina Elisabeta a II-a și prințul…

- Tudor Ciuhodaru a facut mai multe declarații prin care critica modul in care se desfașoara campania de vaccinare din țara noastra:„Ceea ce se intampla in campania de vaccinare pana acum, este haos, iar daca vreti in doua cuvinte, este o strategie esuata si ma asteptam sa existe acea organizare impecabila”,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, col dr Valeriu Gheorghita, a declarat ca de luni, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare anti-COVID-19 va fi inceputa in peste 90% din cele 370 de centre destinate vaccinarii personalului medical, astfel incat se va ajunge in la circa 20.000 de persoane…

- 10,7 milioane de romani vor avea acces la vaccinul impotriva coronavirusului, dar numarul de doze poate sa creasca in funcție de nevoi. Campania de vaccinare ar trebui sa inceapa in luna ianuarie 2021. Anunțul a fost facut vineri de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…

