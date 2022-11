Stiri pe aceeasi tema

- Protest la Mioveni. Peste 5.000 de angajați ai uzinei Dacia au cerut guvernului mai multe masuri pentru protejarea locurilor de munca. Blocul Național Sindical a anunțat ca și angajații Ford intenționau sa se alature protestului. Andrei Marinaș are mai multe detalii.

- Daca te tenteaza ideea de a fi un om de afaceri și vrei sa iți deschizi un business, e necesar sa ții cont de cateva aspecte foarte importante, inainte sa iei vreo decizie. Sa conduci o firma presupune mult efort, rabdare și adoptarea strategiilor potrivite. De aceea, iata la ce sa fii atent, cand…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei a organizat marți, 8 noiembrie 2022, la Palatul Victoria, sala Transilvania, in parteneriat cu Asociația Community Links, Forumul internațional „Business-uri sustenabile – Raportari ESG”, dedicat strategiilor companiilor privind…

- Numarul firmelor aflate in dificultate financiara a crescut cu peste 30.000 in ultimii doi ani, cele mai mari probleme fiind inregistrate in comert, distributie si constructii, arata o analiza Sierra Quadrant, realizata pe baza datelor oficiale de la Registrul Comertului, potrivit Agerpres. Conform…

- Romania poate atrage investitii de 10 miliarde de euro in sectorul spatiilor logistice si industriale, iar viitorii antreprenori vor avea de caștigat daca iși vor face socotelile din timp. Romania poate deveni un jucator major in domeniul logisticii industriale in Europa, pe fondul schimbarilor fundamentale…

- Criza costului vietii din Europa exdercita o presiune in crestere asupra salariilor, deoarece companiile de pe continent se confrunta cu solicitari din partea lucratorilor de a amortiza impactul cresterii preturilor. Ca parte a initiativei sale, Stellantis va devansa in decembrie si negocierile salariale…

- Automatizarea vanzarilor presupune folosirea unor softuri și aplicații specifice, care vor facilita o parte din task-urile ce, in mod obișnuit, erau facute manual. Integrarea acestor sisteme in afaceri aduce numeroase avantaje nu doar pentru proprietarii business-ului, ci și pentru angajați, de exemplu,…

- ”Noile schimbari aduse Codului Fiscal, printre care suprataxarea contractelor de munca part-time, impunerea angajarii a minimum o persoana cu norma intreaga si cresterea impozitului pe profit la 16% pentru companiile de consultanta, reprezinta o piedica pusa dezvoltarii mediului de business in ansamblu,…