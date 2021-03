Tipuri de aparate dentare destinate copiilor Fiecare copil este unic, ca atare și stadiile de dezvoltare iși urmeaza cursul propriu, inclusiv atunci cand vorbim despre evoluția aparatului dento-maxilar. Pe masura ce copilul crește, parinții pot observa modificari la nivelul cavitații bucale in ceea ce privește poziția dinților pe arcada sau probleme cu mușcatura. De aceea, Academia Americana de Ortodonție recomanda ca […] The post Tipuri de aparate dentare destinate copiilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

