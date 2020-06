Tips&Tricks pentru munca de acasă De-a lungul acestui material vei gasi o serie de informații utile și practice ca sa te ajute sa-ți combini skill-urile personale, cu abilitațile tale profesionale. l Munca la birou/firma VS. munca de acasa Exista o adevarata polemica in ceea ce privește munca la birou sau intr-o societate, și cea de acasa, direct de la domiciliul personal sau de oriunde te-ai afla pe glob. Munca de acasa nu e cu nimic mai prejos fața de cea la birou sau intr-o societate, ambele avand atat beneficii, cat și dezavantaje. Oamenilor energici, plini de viața și dornici de mișcare, vor gasi munca la o societate comerciala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Csampar, unul dintre criminalii in serie care au ingrozit Romania, s-a facut vlogger dupa eliberare. Csampar și-a facut un canal de YouTube in care da sfaturi de viața. Mai mult, acesta și-a dat contul bancar dupa ce s-a plans ca nu-și gasește un loc de munca, iar unii urmaritori ai sai s-au…

- Pandemia ne-a mutat munca acasa si chiar daca lucrurile au inceput sa se imbunatateasca, se pare ca munca de acasa va deveni o normalitate de zi cu zi pentru multi. Echipa 24 IT va prezinta care au fost gadgeturile care au ajutat la transmisia emisiunii de acasa.

- Angajatii care pot munci de acasa in aceasta perioada se bucura de mai multe avantaje si sunt considerati norocosi. Adevarul este, insa, ca multi dintre cei care stau acasa se confrunta cu diferite probleme, de la lipsa unui spatiu de birou dedicat, la conexiunea de internet slaba.…

- Radiografia pieței muncii, in timpul pandemiei. Doua companii din trei nu au redus costurile cu angajatii, iar 80% vor sa imbine in viitor munca de acasa cu cea de la birou Aproape doua treimi (65%) dintre companiile din Romania nu au aplicat masuri de reducere a costurilor cu angajatii in cele doua…

- IT-stii pot lucra de oriunde daca au un laptop, asa ca daca nu vor sa stea cu masca pe fata toata ziua, sa ramana acasa. Directorul unei firme IT afirma ca isi va lasa angajatii sa vina la birou...

- Pentru ca munca s-a transferat de la birou acasa, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19, platforma de comunicatii Zoom a devenit una dintre cele mai utilizate la nivel mondial, scrie Mediafax.Aceasta tranzitie a muncii de la birou sau de pe teren la munca de acasa a facut ca in timp…

- Munca de birou va fi reluata dupa relaxarea restrictiilor, dar nu la fel ca pana acum. Se va lucra cateva zile pe saptamana, iar unii angajați ar putea sa lucreze remote. Companiile cauta in continuare...

- Criza COVID-19 a schimbat radical viața romanilor. Mai mult de jumatate au fost afectati la locul de munca si considera ca cel puțin peste un an va fi din nou ca inainte Romanii nu sunt foarte optimisti cand vine vorba despre revenirea economiei, dupa criza cauzata de COVID-19. Mai puţin de 7%…