Tipps&Tricks pentru îngrijirea mâinilor în vremuri de restriște Traim vremuri in care suntem obligați sa ne spalam pe maini mai des ca niciodata din cauza coronavirusului și izolarii. Folosim apa și sapun, geluri de curațare și tot soiul de dezinfectanți. Abuzul anumitor substanțe/ingrediente ne poate aduce prejudicii severe la nivelul pielii mainilor – de la dermatite acute sau cronice, suprainfectari pana la agravarea... Read More Post-ul Tipps&Tricks pentru ingrijirea mainilor in vremuri de restriște apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

