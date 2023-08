Stiri pe aceeasi tema

- Managerul spitalului din Botoșani, Angel Calin, a fost demis, miercuri, dupa ce tanara insarcinata a murit din cauza neglijenței medicilor. Cazul tragic al Alexandrei a ajuns in atenția tuturor, iar acum au fost luate primele masuri drastice.

- Nimeni n-a intervenit timp de 7 ore. Alexandra, tanara de 25 de ani care a decedat, vineri dimineata, in Maternitatea din Botosani nu a beneficiat, vreme de aproape sapte ore, de ingrijiri medicale.

- Moartea neașteptata a Alexandrei, mama a trei copii, la Spitalul de Urgența „Mavromati” din Botoșani, arata deficiențele majore din sistemul medical romanesc. Autoritațile statului nu au reacționat la protestele repetate ale angajaților din spital, dupa cum nici apelul disperat al Alexandrei nu a fost…

- In noaptea tragediei, tanara le-a trimis mesaje, atat medicului de garda, cat și medicului sau care a monitorizat-o pe parcursul sarcinii. Femeia ii implora sa o opereze deoarece nu mai facea fața durerilor. „Credeți ca imi puteți face chiuretajul noaptea asta? Nu mai rezist. Va rog din suflet, simt…

- Caz șocant in Botoșani! O femeie insarcinata a murit in spital, dupa ce medicul de garda i-a spus ca starea ei nu este grava și poate sa aștepte pana dimineața. Dupa tragedie, un alt medic care lucreaza in același spital și este șef de secție și-a expus public o parere controversata.