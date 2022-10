Stiri pe aceeasi tema

- 464 de persoane fizice și firme din județ au instalat sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice, arata un raport al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) publicat de Ziarul Financiar. Centralele electrice fotovoltaice instalate in Vrancea au o putere instalata…

- La data de 19.10.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea impreuna cu SCCO Vrancea au efectuat un numar de 7 percheziții domiciliare pe raza judetelor Vrancea si Timis, intr-o cauza avand obiect comiterea infracțiunilor…

- Directorul ANAF, Lucian Heiuș, a prezentat duminica, la Digi24 , rezultatele obținute pana acum de Fisc in urma controalelor care s-au intensificat in vara și a marturisit ca a inceput sa fie amenințat de multe persoane in urma acestor verificari. ANAF a demarat din luna iulie o serie de controale de…

- ANAF poate sa emita in format electronic o serie intreaga de documente, precum invitația, minuta intalnirii, procesul verbal sau chiar raportul de verificare in ceea ce privește persoanele fizice care sunt controlate. Un ordin in acest sens a fost publicat in Monitorul oficial.

- Curierii vor raporta ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online. Recent a fost o ordonanța de urgența (67/2022) pentru a reglementa asta, iar miercuri a aparut in Monitorul oficial ordinul Fiscului de aplicare.

- Controalele efectuate de politistii nemteni, luni dimineata, 22 august, la transportatorii de persoane s-au soldat cu amenzi de 11.700 lei, un permis de conducere retinut si un certificat de inmatriculare retras. In plus doua autobuze au fost “trase pe dreapta”, in sensul ca au fost imobilizate pana…

- Angajații part-time vor trebui sa depuna lunar, la angajator, o declarație pe propria raspundere prin care sa spuna daca mai au și alte contracte, potrivit unui ordin semnat de Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, și publicat in Monitorul oficial.

- Lucian Heiuș, șeful ANAF, a anunțat recent ca instituția pe care o conduce monitorizeaza de ceva vreme veniturile influencerilor din mediul online și recupereaza taxele neplatite de aceștia. „Noi am verificat in ultimele 12 luni 87 de persoane fizice, care au obținut venituri din acest gen de activitați.…