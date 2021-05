Sunt tinere, frumoase și cu o mare pasiune in comun: muzica. Și tot muzica este cea care le-a adus impreuna pe Tiny Tigers, un grup dinamic, plin de energie, creat de patru puștoaice extrem de talentate. Dupa ce au cucerit publicul in cadrul unora dintre cele mai populare emisiuni concurs, cele patru fete Tiny Tigers lanseaza „Aha Aha”, un single cool cu un vibe fresh, perfect pentru vara ce urmeaza. „Aha Aha” este insoțita de un videoclip plin de culoare, in regia lui Alex Ceaușu ce completeaza mood-ul pozitiv al piesei. Cu refrenul celebrului hit lansat de KC & The Sunshine Band, „Aha Aha” prezinta…