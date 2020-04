Proiectul prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romania a trecut, tacit, de Camera Deputaților. Conform inițiativei legislative, limbile maghiara si romana vor fi folosite in institutiile publice de cetatenii domiciliati in Tinut. Guvernul nu susține adoptarea masurii legislative. De asemenea, a primit avize negative de la Consiliul Economic și Social […] The post Ținutul Secuiesc, regiune autonoma. Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .