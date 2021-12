Stiri pe aceeasi tema

- Geoparcul Tinutul Buzaului ar putea intra in reteaua globala a geoparcurilor UNESCO, dupa ce Comisia UNESCO a dat un prim vot pozitiv. Board-ul va da un vot in aceasta privinta in primavara anului viitor, conform news.ro. "Astazi, Comisia UNESCO a decis la Paris, in urma evaluarii, daca Tinutul…

- Deputatii europeni au dat unda verde joi pentru inceperea negocierilor cu Consiliul UE privind o directiva care va garanta tuturor lucratorilor din Uniune un salariu minim corect si adecvat. Negocierile pot incepe de indata ce Consiliul isi aproba propria pozitie. Reunit saptamana aceasta in sesiune…

- Inotatorul David Popovici e unul din cei cinci finaliști care lupta pentru Premiul Piotr Nurowski, o distincție acordata de Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC) pentru cel mai bun tanar sportiv european din 2021, informeaza Comitetul Olimpic și Sportiv Roman. "Tineti-mi pumnii!", a scris Popovici…

- Europarlamentarul Cristian Terhes, intrat in Parlamentul European in 2019 pe listele PSD, care s-a mutat la PNȚCD, a transmis marți, 9 noiembrie, pe Facebook, ca nu a fost lasat sa intre in instituția europeana pentru ca nu are certificat verde. „Sunt la intrarea in Parlamentul European din Bruxelles…

- Dupa aproape doua luni fara restricții, Danemarca va reintroduce pașaportul sanitar din cauza creșterii numarului de cazuri Covid-19, a anunțat ieri prim-ministrul, relateaza AFP. "Comisia pentru Epidemii a recomandat guvernului sa clasifice coronavirusul drept «boala care amenința societatea» și sa…

- George Simion, copreședintele AUR, a avut o noua ieșire violenta la adresa parlamentarilor și i-a calificat drept ”criminali” pe deputații care susțin proiectul legislativ care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de munca. ”Criminalii pe care i-ați vazut in parlament voiau sa treaca…

- Medicul amintește, intr-o postare pe pagina de Facebook „Spitalul Virtual pentru Copii”, ca teoria falsa a fost folosita și in trecut, cand a fost lansata campania inițiala de vaccinare impotriva HPV. La fel ca acum, și acea campanie a fost un eșec tocmai din cauza unor astfel de manipulari. Rezultatul:…

- Criptomonedele pot provoca o criza financiara globala de amploarea celei din 2008, daca nu vor fi introduse reglementari dure, a declarat viceguvernatorul Bancii Angliei responsabil cu stabilitatea financiara, Jon Cunliffe, transmite Reuters.Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei…