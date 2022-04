Stiri pe aceeasi tema

- Tinutul Buzaului / Buzau Land has obtained, on Wednesday, the official validation as UNESCO Global Geopark, thus being recognized as a territory with natural and cultural values of global importance, informs the Buzau County Council (CJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

