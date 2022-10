Nu mai este un secret faptul ca Elon Musk a organizat o petrecere fabuloasa de Halloween, la Castelul Bran din Romania. Așadar, sarbatoarea continua și in aceasta seara, unde cebelirtațile de la Hollywood au inceput sa iși faca apariția și nu oricum, ci deghizate in diverse personaje. Paparazzii Spynews au venit cu primele imagini, in exclusivitate.