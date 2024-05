Ținute spectaculoase la amfAR Gala 2024 de la Cannes. FOTO Ținute spectaculoase la amfAR Gala 2024 de la Cannes. FOTO Celebra Gala amfAR are ca scop strangerea de fonduri pentru programele de combatere a maladiei SIDA. In 2024 a avut parte de o noua ediție, organizata dupa incheierea Festivalului Internațional de Film de la Cannes . La ceremonie au luat parte vedete de la Hollywood precum Demi Moore, Heidi Klum sau Diane Kruger. Așa cum era de așteptat, vedetele au stralucit pe covorul albastru. Iata cum au ales sa se imbrace! Barbara Palvin Demi Moore Michelle Yeoh Paris Jackson Cher Elsa Hosk Coco Rocha Michelle Rodriguez Diane Kruger Kelly Rowland… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 77-a editie a Festivalului de Film de la Cannes s-a incheiat sambata seara prin traditionala ceremonie de decernare a premiilor. Anul acesta, vedetele au aparut pe covorul roșu cu piese clasice, cum ar fi rochiile negre, dar și cu ținute indraznețe. Actrița Demi Moore a fost printre celebritațile…

- Heidi Klum a fost fenomenala la gala Knights Of Charity din cadrul Festivalului de la Cannes, insa și o romanca a reușit sa se faca remarcata la eveniment. Lavinia Postolache, fosta Miss Romania și o actrița aspiranta la Hollywood, a impresionat cu ținuta ei la evenimentul plin de vedete. Romanca a…

- Marți s-a dat startul celei de-a 77-a ediție a mult așteptatului Festival de Film de la Cannes. A fost „ploaie” de vedete pe covorul roșu de la Palais des Festivals, in prima zi a evenimentului. Divele au stralucit in rochii de gala care mai de care mai ravisante, noteaza click.ro. Heidi Klum (50 de…

- Noi ținute spectaculoase la Festivalul de Film de la Cannes 2024 Prestigiosul Festival de Film de la Cannes 2024 a debutat saptamana aceasta pe Riviera Franceza. Pe langa premiere cinematografie importante și distincții oferite pentru producții de gen, ne ofera și prilejul de a admira vestimentațiile…

- In perioada 14 - 25 mai 2024 are loc editia cu numarul 77 a Festivalului de Film de la Cannes. Juriul competitiei principale este prezidat de regizoarea si actrita americana Greta Gerwig, iar ceremoniile de deschidere si de inchidere vor fi gazduite de actrita franceza Camille Cottin, potrivit festival-cannes.com.

- Actrita americana Meryl Streep, o legenda a industriei de la Hollywood, a primit marti seara, in cadrul ceremoniei de deschidere a Festivalului de Film de la Cannes, un trofeu Palme d'Or onorific, care imortalizeaza "locul ei de nesters in istoria cinematografiei".

- Luni, 29 aprilie, a avut loc cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania, cea de-a 18-a ediție a Premiilor Gopo 2024, in sala Ion Caramitru a Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’, din București. In cadrul evenimentului, vedetele s-au intrecut in ținute pe covorul roșu, noteaza…

- Duminica seara, la Los Angeles, a avut loc cea de-a 96-a editie a galei Premiilor Oscar 2024, care celebreaza cele mai stralucite performanțe din cinematografie.Vedetele de la Hollywood au defilat pe covorul roșu sub luminile orbitoare ale camerelor de luat vederi și ale blițurilor. Și anul acesta,…