Ținute lejere și sneakerși. Codul vestimentar post-pandemic pentru birou Dupa ce au lucrat de la distanța in treninguri timp de doi ani, mulți americani și europeni iși regandesc garderoba pentru a gasi un echilibru intre confort și profesionalism, odata cu redeschiderea birourilor. Renunța la costumele tip „gulere albe” și experimenteaza noi look-uri: tricouri polo, pantaloni cu talie elastica și sneakerși in locul pantofilor Oxford. […] The post Ținute lejere și sneakerși. Codul vestimentar post-pandemic pentru birou first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

