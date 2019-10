Ținute de Halloween purtate de vedete Halloween este un prilej de sarbatoare, dar și de a pune in practica idei creative, cum ar fi: coafuri , modele de manichiura, tinute sau machiaje. De asemenea, costumele de Halloween sunt la mare cautare pentru petrecerile tematice, dar și filmele horror , daca iți petreci aceasta seara acasa. Sarbatoarea de Halloween are origine celtica, dar a inceput sa fie populara in intreaga lume, inclusiv in Romania. Halloween-ul se sarbatorește, in fiecare an, pe data de 31 octombrie, iar in 2019 va cadea in noaptea de joi spre vineri. Fie ca mergi la o petrecere sau pur și simplu vrei sa marchezi momentul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina-mama Elena a ajuns acasa, in Romania, dupa 71 de ani. Sicriul cu osemnitele ei a fost adus de la Geneva cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane ce a aterizat la Aeroportul International Otopeni.

- ​Pe fundalul exploziei politice recente, caderea Guvernului Dancila este nevoie de o analiza in retrospectiva. Candidatul PMP pentru funcția de președinte al Romaniei, Theodor Paleologu prezinta in cadrul programului sa prezidențial nevoia de a modifica forma Constituției actuale, reducerea implinita…

- Norvegia și Spania joaca sambata, de la ora 21:45, in preliminariile EURO 2020, in cadrul Grupei F. Scandinavii isi propun minimum patru puncte din „dubla” cu Spania si Romania. Spera sa-i reziste liderului grupei, bazandu-se pe statistici, opt victorii si patru egaluri in ultimele 12 meciuri de acasa. …

- Viorica Dancila si membrii delegatiei guvernamentale s-au intalnit vineri cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York, carora le-au prezentat evolutiile si potentialul de dezvoltare ale tarii noastre, premierul subliniind ca Romania este...

- Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel București, fost ministru al Turismului avand infațișare in procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, in care este acuzata de luare de mita și spalare de bani. Ea a declarat la ieșire ca `lucrurile sunt in schimbare spre bine in Romania,…

- Alvaro Morata (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, a lipsit din lotul Spaniei la meciul cu Romania (scor 2-1), din cauza unei accidentari și a ales sa iși petreaca timpul cu soția sa, Alice Campello (24 de ani), careia i-a pregatit o surpriza. Fotbalistul spaniol a umplut camera cu petale de…

- In 1990, cele 56 de ospicii existente in Romania la acea vreme puteau interna peste 20.000 de pacienti bolnavi cronic. Acum, mai sunt doar 9 astfel de unitati, cu numai 3.000 de locuri. Potrivit Ministerului Sanatatii, anual, peste 400.000 de romani au nevoie de tratament psihiatric.