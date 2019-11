Stiri pe aceeasi tema

- Gala Unica, cel mai așteptat eveniment al anului, se desfașoara in aceasta seara la Palatul Bragadiru, iar vedetele au pașit cu incredere pe covorul roșu. Printre acestea se afla și cei mai indragiți barbați din showbiz. Cum dress code-ul evenimentului este Cocktail: Express Yourself, domnii s-au intrecut…

- Amalia Enache, prezentatoarea Galei Unica 2019 , a atras toate privirile la evenimentul de la Palatul Bragadiru, intr-o rochie foarte eleganta, de culoare muștar. Prezentatoarea știrilor Pro TV a optat pentru o rochie lunga, din tafta, de culoare muștar, care s-a potrivit de minune cu coafura aleasa.…

- Revista Unica organizeaza Gala Unica, in aceasta seara, la Palatul Bragadiru, un eveniment in cadrul caruia sunt alese cele mai apreciate personalitați prezentate in paginile revistei de-a lungul anului 2019. Amalia Enache și Catalin Maruța au urcat din nou pe aceeași scena, in postura de prezentatori.…

- Vedetele din Asia Express au pornit pe Drumul Comorilor. Cursa a inceput in Filipine si se va termina in Taiwan. Cele 9 perechi de vedete trebuie sa se descurce si sa isi gaseasca singure mancare, cazare si transport, avand la dispozitie un singur Euro pe zi. Primul lucru de care concurentii s-au lovit…

- Cancan a publicat un top in care i-a inclus pe fericitii care nu coboara decat din masini de zeci de mii de euro: Delia - Range Rover Delia detine un Range Rover, marca de care este atrasa de mai multa vreme. Andra - Mercedes GLA 220 Desi este o persoana linistira, Andra…

- What’s Up are o noua iubita dupa ce s-a separat de soția sa, Simina. Muzicianul What’s Up traiește o noua poveste de iubire, cu o blonda foarte frumoasa, pe nume Alice. Alice Badea are 33 de ani și este violonista. Noua partenera a lui What’s Up este profesoara de muzica și co-fondator a doua școli…

- Cele mai cool tinute streetstyle de la New York Fashion Week 2019 Sosirea invitatilor la show-urile de moda din cadrul New York Fashion Week s-a transformat, de-a lungul timpului, intr-o defilare mai interesanta decat prezentarea in sine. Sute de blogeri de moda si de fashionistas au luat cu asalt locatiile…