- Romania a fost inclusa de autoritațile germane in categoria trei (zona de risc), ceea ce inseamna ca incepand de duminica, 9 mai, romanii care s-au vaccinat impotriva COVID-19 sau care s-au vindecat de infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai trebuie sa stea in carantina, conform MAE.Potrivit sursei citate,…

- Iubitorii muzicii clasice pot sa-si cumpere, incepand de vineri, bilete pentru concertele si recitalurile din cadrul Concursului Enescu organizate la Ateneu, in perioada 12 - 23 mai, accesul urmand a se face cu indeplinirea conditiilor sanitare, numarul de locuri oferite spre vanzare

- Doua doze de vaccin Pfizer/BioNTech au dovedit eficiența de peste 95% impotriva infectarii cu coronavirus și a redus drastic spitalizarile și decesele in Israel, statul cu cea mai mare rata de imunizare a populației, arata un studiu publicat in prestigioasa revista medicala The Lancet . La șapte zile…

- IPS Teodosie a adus acuzații dure la adresa purtatorului de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, dupa ce acesta a promovat vaccinarea, in ciuda poziției clare pe care mulți clerici o au impotriva imunizarii anti-Covid-19. Potrivit Arhiepiscopului Tomisului, campania de prmovare a vaccinarii…

- Manifestantii, aproximativ 50 de persoane, au afisat un banner cu inscriptia "Stop vaccinarii obligatorii!", iar unii dintre ei au purtat tricouri cu inscriptia "Nu vaccinarii fortate!".Desi protestatarii au purtat steaguri tricolore cu insemnele AUR, iar una dintre persoanele care au organizat actiunea…

- Aparitia lui Meghan Markle in video-ul care promoveaza interviul acordat de duci lui Oprah a facut senzatie. Acest lucru s-a intamplat in primul rand datorita situatiei acesteia, fosta actrita de 39 de ani afisand o sarcina destul de avansata, semn ca ea si Harry nu vor astepta prea mult pana cand vor…

- Miercuri, 24 februarie, incepe etapa speciala de vaccinare a cadrelor didactice128.000 de persoane sunt programate la vaccinarePeste 42.000 de cadre didactice au fost deja imunizatePeste 60.000 de profesori vor fi vaccinați pana pe 10 martieMiercuri, 24 februarie, incepe etapa speciala de vaccinare…