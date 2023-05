Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza incoronarea regelui Charles al III-lea. Cu toate acestea, subiect controversat a fost și coroana pe care Camilla o va avea pe cap la acest important eveniment din Marea Britanie ce va avea loc in doar cateva zile. Ce coroana va purta Camilla la incoronarea fiului regretatei regina Elisabeta…

- Cu puțin timp inainte de cel mai important moment din istoria recenta a Marii Britanii, Familia Regala a publicat un document emoționant. O scrisoare a Reginei Elisabeta a fost desecretizata inainte de incoronarea Regelui Charles. In randurile sale apare un detaliu ce a atras atenția oamenilor. Scrisoarea…

- A inceput numaratoarea inversa pana la cel mai important eveniment din istoria recenta a Marii Britanii. Dupa ce a confirmat ca va trece oceanul pentru a participa la ceremonie, fara soție și copii, ducele de Sussex a primit o noua lovitura de la membrii monarhiei. Prințul Harry nu va sta langa familia…

- Carmen Iohannis a impresionat, din nou, prin modestie, eleganța, carisma și spirit civic extrem de bine dezvoltat. Prima Doamna a Romaniei s-a alaturat elevilor sai din Sibiu pentru a desfașura activitați in aer liber. Cu ce s-a imbracat pentru a plata copaci. Carmen Iohannis, ținuta casual la plantat…

- Noul suveran al Marii Britanii are ritualuri stricte inca de la primele ore ale zilei. Potrivit presei internaționale, Regele Charles s-ar fi aratat deranjat de sunetele vocilor ridicate și comenzilor puternice ale soldaților din timpul exercițiilor de dimineața. Ce le-a cerut acestora. Regele Charles,…

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a ajuns in atenția presei in anul 2019, cand a provocat un accident ingrozitor, soldat cu moartea unui tanar. A fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, dar, intre timp, acesta a fugit in Italia, acolo unde se…

- Ceremonia de incoronare a fiului regretatei regine Elisabeta a II-a va avea loc pe 6 mai 2023. Organizatorii evenimentului istoric intampina, insa, cateva probleme. S-a aflat care este motivul entru care marile staruri din Marea Britanie au refuzat sa cante la incoronarea Regelui Charles. Ce anunța…

- Mesajul inedit pe care Carmen Iohannis l-a transmis de 1 martie face furori in mediul online. Imaginea ce a insoțit textul a scos la lumina un detaliu emoționant, ce spune multe despre Prima Doamna a Romaniei. Mesajul inedit pe care Carmen Iohannis l-a transmis de 1 martie a facut furori in randul romanilor…