Stiri pe aceeasi tema

- Dorina Oțil, mama lui Dani Oțil, a facut primele declarații dupa ce fiul ei s-a casatorit religios cu Gabriela. Soacra mare a recunoscut ca a avut mari emoții astazi, in biserica, atunci cand fiul și nora ei și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu.

- Dani Oțil și Gabriela Oțil se vor casatori in fața lui Dumnezeu. Cei doi vor avea parte de un eveniment de vis, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene va ofera imagini in timp real de le celebrarea lor.

- Iza și Blaze de la Mireasa au devenit parinții unei fetițe in urma cu foarte puțin timp, iar acum au anunțat și care este numele pe care micuța il poarta. Care au fost primele declarații pe care aceștia le-au facut.

- Gabriela Prisacariu a bifat o apariție spectaculoasa in rochie de mireasa, in mediul online, lasand locul interpretarilor. Fanii curioși s-au intrebat imediat daca aceasta va fi ținuta cu care modelul va pași in fața altarului. Iata ce a declarat soția lui Dani Oțil!

- Gabriela Oțil s-a afișat in rochie de mireasa la un eveniment monden, iar ea a defilat imbracata ala pe podium. Ei bine, dupa eveniment, partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani a oferit noi detalii despre nunta care va avea loc in curand. Iata ce declarații a facut soția lui Dani Oțil!

- Primele imagini cu Gina Pistol in rochie de mireasa. Ce ținuta va purta la nunta cu Smiley Continue reading Primele imagini cu Gina Pistol in rochie de mireasa. Ce ținuta va purta la nunta cu Smiley at Tabu.