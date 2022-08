Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja, condamnat la inchisoare cu executare, impreuna cu Elena Udrea, in dosarul „Gala Bute”, se afla internat in spital, diagnosticat cu cancer. Soția lui Obreja a acuzat zilele trecute ca starea de sanatate a partenerului ei s-a deteriorat drastic in inchisoare și ca acesta ar fi fost transportat…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a cerut o mita de 760.000 de euro de la reprezentantii unei firme, in schimbul atribuirii unui contract…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in primul dosar de coruptie deschis in timpul pandemiei. Decizia nu e definitiva și poate fi atacata cu apel, potrivit Agerpres. Fostul…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 8 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a cerut o mita de 760.000 de euro de la reprezentantii unei firme, in schimbul atribuirii unui…

- Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani) a fost pus azi in libertate din penitenciarul Pelendava, din Craiova, in urma unei decizii definitive a Curții de Apel. Gigi Becali a vorbit pentru GSP despre eliberarea lui Mititelu. Patronul lui FCSB declara ca a contribuit la acest lucru, deoarece…

- Pedeapsa lui Sorin Oprescu este prea mare, sustine Gigi Becali. Omul de afaceri a declarat in exclusivitate la Realitatea PLUS ca 10 ani de inchisoare ”il omoara” pe fostul primar. Acesta a fost dat in urmarire internaționala, asta pentru ca nu a fost gasit la domiciliu pentru a fi dus la inchisoare.…

- Fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, definitiv, de magistrații CAB la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuzul in serviciu de care a fost acuzat de anchetatorii DNA și care a condus catre cea mai mare tragedie postdecembrista.…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…