Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, ritmul vaccinarii a incetinit. Autoritatile se indreapta catre un esec evident.Desigur, vor da vina pe antivaccinisti, propaganda etc.Adevarul este ca principala cauza este lipsa de incredere in autoritati. Modul cum au gestionat campania de vaccinare, si pandemia in general, nu a…

- Guvernul va lansa joi o campanie de informare publica privind vaccinarea impotriva COVID-19, ceremonia urmand sa aiba loc incepand cu ora 12,00 la Palatul Victoria. Premierul Florin Cițu a spus ca oamenii care se ocupa de aceasta campanie ”au resurse foarte mari și sunt foarte mulți”. "Joi vom lansa…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, 22 mai, ca se vor gasi soluții pentru a „impulsiona campania de vaccinare”, in condițiile in care a fost fixata o prima ținta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie, iar Comitetul Național de Vaccinare și Ministerul Sanatații trebuie sa vina cu…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca, daca se atinge tinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunta la masca de protectie la plaja, sau in drumetiile montane. Premierul anunta si facilitati pentru cei vaccinati, respectiv faptul ca restaurantele ar putea functiona…

- CAND se renunța la restricțiile de noapte și la MASCA„Cred ca putem sa discutam dupa 1 iunie de unele masuri de relaxare. Masca - nu cred ca este momentul, in spatiul public. (...) Putem discuta dupa 1 iunie și despre restricții de circulație (pe timp de noapte - n.red.), despre multe lucruri la care…

- Premierul Florin Citu a precizat joi ca este prea devreme sa se renunte la purtarea mastii de la 1 iunie, mentionand ca ar putea fi luata aceasta masura dupa ce se atinge tinta de 10 milioane de cetateni vaccinati impotriva COVID. "Dupa ce ne vaccinam, vom renunta si la…

- „Am avut o intalnire cu organizatorii de mari evenimente. A fost o intalnire foarte buna. Avem susținerea domniilor lor pentru campania de vaccinare. Putem vorbi de festivaluri, de evenimente, doar dupa o campanie de vaccinare de succes. Doar așa vom putea deschide economia. Soluțiile le vom discuta…

- Aproape 700 de persoane așteapta deschiderea centrului de vaccinare din Ciorani 3 fluxuri noi pentru Astra-Zeneca și alte 10 pentru vaccin Pfizer, operaționalizate in aceasta saptamana Instituția Prefectului județului Prahova face, din nou, un apel catre medici pentru a se alatura acestei campanii de…