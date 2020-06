Odata cu liberalizarea pieței de gaze natutale, incepand cu 1 iulie, Tinmar Energy iși pastreaza prețurile competitive din piața, cat și suita de beneficii speciale ce se regasesc in pachetele gandite pentru clienții sai. Liberalizarea pieței de gaze naturale ofera șansa consumatorilor casnici sa opteze pentru cele mai bune pachete de servicii in funcție de tipul de consum și necesitațile locuinței. In cazul in care un consumator alege Tinmar Energy ca furnizor de gaze naturale pentru locuința sa, compania de energie electrica și gaze naturale se asigura ca schimbarea furnizorului se realizeaza…