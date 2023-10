Tinerii vor putea cumpăra țigări și alcool doar cu buletinul. Ce amenzi riscă agenții comerciali Senatul a adoptat tacit proiectul legislativ prin care comercianții vor putea verifica varsta persoanelor care cumpara țigari și bauturi alcoolice. Proiectul de lege a fost adoptat fara dezbatere de Senat, insa Camera Deputaților va avea votul decisiv. „Este important sa ne asiguram ca cei care cumpara alcool și tutun sunt suficient de maturi și responsabili pentru a face alegeri informate și sanatoase in ceea ce privește consumul acestor produse. Verificarea varstei cumparatorilor este o masura importanta pentru a preveni accesul la aceste produse și pentru a reduce consumul lor la o varsta frageda”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

