Stiri pe aceeasi tema

- ​​Cluburile de pe litoral vor fi inchise in minivacanta de 1 Mai. Asta a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. El a precizat insa ca, in functie de evolutia epidemiei, Guvernul ar putea ridica gradual unele restrictii, iar intr-un viitor apropiat aceste petreceri ar putea fi permise. Lucian…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca nu vor fi deschise cluburile de pe litoral in minivacanta de 1 Mai, dar a precizat ca, in functie de evolutia epidemiei, Guvernul ar putea ridica gradual unele restrictii, iar intr-un viitor apropiat petrecerile in astfel de locații ar putea fi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca anul acesta de 1 Mai cluburile de pe litoral nu vor fi deschise. „In ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata si avem, in functie de indicele la mia de locuitori, stim pana la ce…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca este imposibil ca politistii judiciari sa treaca de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justitiei, pentru ca este vorba de 60% din Politia Romana, iar acest lucru ar crea o mare problema pentru cele doua ministere. “In programul de guvernare este…

- Restaurantele și barurile, care incalca restricțiile anti-Covid, s-ar putea trezi cu activitatea suspendata. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca va solicita conducerii PNL sa propuna in coaliție introducerea pe agenda Parlamentului a unui proiect care sa prevada suspendarea activitații…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, invitat, duminica seara, la Antena 3 a avut o declarație surprinzatoare. El a spus ca va merge, oricum, la biserica, in noaptea de Inviere și, decat sa lipseasca, mai bine platește amenda. “Anunț public, oficial. In noaptea de Inviere voi fi la biserica. Acolo ma duc…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat in cadrul unui interviu televizat ca una dintre victimele de la Onești a fost atinsa de gloanțele de cauciuc trase de polițiști. Declarația vine in contextul in care in spatiul public au aparut fotografii cu trupul victimelor de la Onesti, fotografii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, miercuri, ca șefii și adjuncții IPJ Bacau și ai Poliției Onești au fost inlocuiți din funcții. In plus, forțele de intervenție și participanții la operațiune vor fi cercetați penal pentru neglijența de catre procurori. “Cu privire la modul de implicare…