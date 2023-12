Stiri pe aceeasi tema

- Concluziile anchetei in cazul 2 Mai au revoltat opinia publica și familiile victimelor. Anchetatorii susțin ca de vina sunt și adolescenții uciși, care au creat o stare de pericol, pentru ca ar fi mers pe partea dreapta a drumului, nu pe stanga, așa cum p

- Cei doi parinti acuzați ca și-au agresat copilul de doi ani in Germania au fost arestati preventiv pentru 30 de zile prin decizia magistratilor de la Judecatoria Carei. Anchetatorii au stabilit ca acesta era batut cu pumnii, cu cablul de la prelungitor, era legat cu banda adeviza la gura si pus sa stea…

- „Spovedania” de la DIICOT a tanarului care a provocat accidentul mortal din localitatea 2 MAI dar și probele colectate pe parcursul anchetei penale in cazul familiei acestuia a condus procurorii pe urmele a noi traficanți de droguri, pentru care Direcția a deschis un nou dosar penal disjuns din acesta.Mai…

- Anchetatorii DIICOT au dorit sa vada cu cine stau de vorba cand vine vorba de familia Pascu, astfel ca au verificat cazierele judiciare ale celor trei membri ai familiei autorului accidentului mortal din 2 Mai.Astfel, potrivit rezultatelor, familia Pascu este „curata ca lacrima„, respectiv, ca niciunul…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost trimis in judecata de DIICOT alaturi de parintii sai, Miruna si Mihail Claudiu Pascu. Informatia apare pe portalul instantelor de judecata. Vlad Pascu este acuzat de consum si trafic de droguri,…

- Rude si prieteni ai celor doi tineri care au murit in accidentul din localitatea 2 Mai au protestat, duminica, in Piata Victoriei, solicitand, intre altele, inasprirea pedepselor pentru soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, cat si ca Politia sa actioneze…

- Dreptate pentru victimele lui Vlad Pascu, șoferul care s-a urcat drogat la volan și a produs atata durere. Duminica seara, prietenii lui Sebastian, unul dintre tinerii uciși in accident, au organizat un protest.