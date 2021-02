Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul "Superpovesti din Bucuresti", un demers care isi propune sa readuca in actualitate legendele si povestile din Bucuresti, va fi lansat joi, relateaza News.ro. Copiii si adolescentii din Capitala sau cei care invata in Bucuresti sunt invitati sa caute povestile ascunse din istoria…

- Cinematograful "Elvire Popesco" se redeschide vineri cu avanpremiera filmului "La Verite" in regia lui Hirokazu Kore-Eda, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche si Ethan Hawke, anunta Institutul Francez din Bucuresti. Potrivit sursei citate, la eveniment va participa si Laurence Auer, ambasadoarea Frantei…

- Autoritațile nu au avut opțiunea de a nu relaxa restricțiile din București, spune prefectul Capitalei, care precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu, dupa ce ministrul Sanatații a pus recent la indoiala acuratețea cifrelor oficiale, conform…

- Data de 24 ianuarie a ramas in istorie drept ziua in care s-a infaptuit Mica Unire sau Unirea Principatelor Romane, in timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pas important in formarea teritoriului Romaniei de azi, urmatorul eveniment avand loc la 1 decembrie 1918, cand a fost infaptuita…

- La 22 ianuarie 1970: Eugen Ionesco, marele dramaturg de origine romana, era ales membru al Academiei Franceze, cea mai prestigioasa institutie culturala a Frantei si una dintre cele mai exclusiviste din lumea intreaga. Nascut in 1909, dintr un tata roman si o mama frantuzoaica, Eugegrave;ne Ionesco…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost deja contactata atât de PSD, cât și de PNL, dupa alegerile parlamentare de duminica - a declarat la RFI co-președintele AUR Claudiu Târziu. Acesta declara pe de alta parte ca formațiunea sa, care a reușit sa intre în Parlament…

- Zi Nationala cu invitați medici si personal medical - fara parada militara Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. În privinta celebrarii Zilei Nationale, presedintele Klaus Iohannis a spus ca evenimentul de la Arcul de Triumf din Capitala va fi unul extrem de restrâns,…

- GreenTech Film Festival 4: acces la evenimente si proiectii de film exclusiv online timp de sapte zile Bucuresti, 10 noiembrie 2020 GreenTech Film Festival, eveniment dedicat educatiei și promovarii unui stil de viata sustenabil, grija fata de mediu si tehnologiile verzi, se muta anul acesta in…