Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 85,3% dintre tinerii cu varste intre 18 si 35 de ani se declara interesati de posibilitatea de acces la servicii si produse bancare la distanta, prin canale digitale, in timp ce 60% dintre persoanele cu varsta intre 51-65 de ani considera foarte important acest aspect, potrivit rezultatelor…

- Peste 70% dintre romani ar aloca sume suplimentare pentru a beneficia de servicii de recuperare medicala, interventii chirurgicale, spitalizare sau analize de laborator, arata datele celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES.

- Consiliul Concurenței analizeaza patru sectoare digitale din Romania, pentru a evalua caracteristicile acestora și impactul pe care il au asupra concurenței. Cele patru sectoareanalizate sunt: servicii de intermediere a livrarilor online; servicii de intermediere online a cazarilor, servicii de comercializare…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor au crescut cu 32% in primele patru luni din anul 2021, in pofida contextului pandemic, la 34 miliarde lei, a anuntat marti Asociatia Romana a Bancilor (ARB), informeaza News.ro. "Creditele noi acordate de bancile din Romania…

- Asociatia Romana pentru Smart City (ARSC) organizeaza, marti, conferinta internationala online privind inovarea si digitalizarea in constructii - Innoconstruct 2021. Evenimentul reuneste reprezentanti au autoritatilor publice, mediului academic, mediului asociativ si mediului de afaceri din Romania…

- "Se va rezolva problema aceasta anul acesta. Am înțeles nevoia pentru ca pe de o parte este Oficiul Național de Spalare a banilor care cere informații de la sistemul bancar și le impune aceste reguli, pe de alta parte (n.a bancherii) nu au cum sa ia aceste informații și sunt prinși la mijloc.",…

- Viata de cuplu a romanilor a fost influențata semnificativ in ultimii 31 de ani de schimbarile economice, de emancipare și de contactul cu civilizația occidentala. Tinerii se casatoresc mai tarziu decat pe vremea bunicilor noștri. Unii prefera relațiile de cuplu fara angajament, alții sunt așa de preocupați…

- Ai pus la vanzare produse de calitate la prețuri accesibile și totuși nu ești inca asaltat de clienți? Una dintre posibilitați poate fi chiar absența metodelor moderne de plata. In contextul in care soluțiile moderne de plata online devin din ce in ce mai populare, și datorita nevoii de siguranța, afla…