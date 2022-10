Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei a anunțat, in ziua inceperii anului universitar, ca a fost publicat in Monitorul Oficial regulamentul celor doua programe de creditare cu garanția statului și dobanda subvenționata, Student Invest și Family Start.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea spune ca in Romania sunt peste 5,5 milioane de tineri, intre 14 și 35 de ani. Serbam astazi un sfert din populație, spune ministrul Gabriela Firea, intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. „La mulți ani, tinerilor! Azi este ziua voastra,…

- Elevii nu mai pot fi exmatriculați, anunța Ministerul Educației. Regula intra in vigoare din 1 septembrie 2022. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar va fi publicat in Monitorul Oficial mai anunța instituția.