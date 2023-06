Stiri pe aceeasi tema

- Letonii s-au trezit pentru a merge la munca luni dimineata, insa pentru a constata ca nu mai era nevoie. Parlamentul s-a reunit la miezul noptii pentru a declara o zi de sarbatoare, dupa ce echipa nationala de hochei pe gheata a obtinut cel mai bun rezultat la campionatul mondial, medalia de bronz,…

- Marina Carnaț dezvaluie ca inițial, parinții ei erau impotriva casatoriei ei cu Teodor Carnaț. Care a fost motivul și cum au evoluat lucurile ulterior, bloggerița a povestit in cadrul emisiunii „Neredactat” , cu Rodica Cioranica, scrie SHOK.md . Totodata, aceasta a povestit despre relația soțului ei…

- Candidații din Generația Z devin tot mai activi pe piața muncii, iar angajatorii simt tot mai mult impactul lor asupra actualului model de munca. An de an, tinerii Generației Z reprezinta un procent tot mai mare din populația apta de munca, deși rata de șomaj in randul acestora s-a menținut la 22,2%…

- Tinerii din Generația Z, adica cei nascuți intre 1997 și 2012, nu accepta ideea de obediența, vor sa fie implicați activ in luarea deciziilor, sunt interesați de mediu și sceptici cu privire la capitalism.

- Un tribunal din Spania a decis ca o companie a gresit atunci cand a concediat un electrician care ar fi baut mai mult de trei litri de bere intr-o singura zi, și asta pentru ca nu a dovedit ca acest consum l-ar fi lasat „in stare de ebrietate, intoxicatie alcoolica sau betie” sau incapabil sa isi faca…

- Percepția populației cu privire la importanța vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19, intre anii 2019 si 2021, in 52 din cele 55 de țari analizate, a avertizat UNICEF joi, 20 aprilie, intr-un nou raport privind imunizarea. In aproape jumatate din cele 55 de țari analizate,…

- Un funcționar public din Osaka, Japonia, este obligat sa returneze 1,44 milioane de yeni (11.000 de dolari) din salariile sale, dupa s-a stabilit ca a fumat peste 4.500 de țigari in timpul programului, in 14 ani de munca. Fumatul este un viciu scump, insa in Osaka acest lucru implica ceva mai mult decat…

- Mai multe țari analizeaza in prezent introducerea unei saptamini de munca mai scurte, dar Coreea de Sud ar fi preferat sa mearga in direcția opusa, scrie CNN. Guvernul de la Seul a fost nevoit saptamina aceasta sa-și regindeasca planul care ar fi ridicat limita impusa saptaminii de munca de la cele…