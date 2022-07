Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, politisti din cadru Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații, impreuna cu reprezentanți ai Centrului Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, au invitat la un dialog preventiv beneficiarii Centrului de Primire in Regim de Urgența Nr. 3 Obor, din municipiul Buzau.

- Stagiul de practica joaca un rol important in orientarea in cariera inca din primii ani de facultate. Anul acesta OTP Bank a oferit oportunitatea mai multor studenți sa beneficieze de stagii de practica in cadrul bancii pe diverse domenii de activitate, de la marketing și produse, gestiune financiara,…

- Consiliul Local Lugoj va aproba, in ședința de astazi, listele de prioritați privind soluționarea cererilor de locuințe din fondul locativ de stat destinate inchirierii. Pe listele de prioritați intocmite de Primaria Lugoj se afla 79 de persoane care au depus dosare și au solicitat inchirierea…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), a recepționat, in decursul lunii mai, 71 de locuințe de serviciu destinate inchirierii, pentru tinerii angajați din domeniul sanatatii. Acestea sunt amplasate in Piatra Neamț (20 de locuinte), Timișoara (30 de locuințe), Curtea de Argeș (15 locuințe) și in orașul…

- Agentia Nationala pentru Locuinte ANL , institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , a receptionat, luni, 9 mai, in municipiul Curtea de Arges, 12 locuinte destinate inchirierii, pentru tinerii specialisti din domeniul sanatatii.Conform documentelor,…

- Guvernul Ciuca a adoptat, miercuri, un proiect de lege cu masuri pentru reducerea riscului seismic al cladiri, printre prevederii fiind și interdicția proprietarilor de a inchiria locuințe aflate in imobile cu risc seismic ridicat, potrivit unui comunicat al Executivului. Fii la curent cu…

- Tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 și 35 de ani, care au primit parcele de la Primaria Timișoara sa-și ridice o casa in baza Legii 15 din 2003, pot face acest lucru doar ținand cont de anumite reguli. Astfel, „Regulamentul privind realizarea locuintelor cuplate” si „Regulamentul privind realizarea…

- Declararea veniturilor din inchirierea locuințelor in 2022. Care sunt obligațiile fiscale. Exemple Persoanele care inchiriaza locuințe sau camere din locuințe pe termen mediu și lung trebuie sa plateasca impozit la stat. Veniturile obținute prin inchiriere trebuie declarate la ANAF, pana la 25 mai.…