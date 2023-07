Tinerii șomeri din Regiunea Centru primesc fonduri europene pentru a-și deschide firme Aproape 400 de tineri din Regiunea Centru, cu varste cuprinse intre 16 și 29, care sunt someri si nu mai urmeaza nicio forma de invațamant, vor putea primi fonduri europene pentru a-și deschide o firma, informeaza Rador. Este vorba despre un program finanțat cu un milion de euro, care vizeaza județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Pana in prezent au fost selectate zece proiecte de afaceri. CITESTE SI Avertizare cod galben de inundații in județele Constanța și Tulcea din cauza creșterii cursurilor de apa 02:51 10 Autoritațile descopera un nou caz de azil cu probleme grave… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

