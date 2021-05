Tinerii și investitorii, susținuți la Pogăceaua Zonele rurale se confrunta cu o problema, anume migrația tinerilor catre marile orașe sau catre alte zone in care reușesc sa gaseasca facilitați pentru a-și incepe viața pe cont propriu sau pentru a-și intemeia o familie. De aceea exista o „lupta" pentru administratorii primariilor comunelor medii sau mici, cum este Pogaceaua, de a crea oportunitați … Post-ul Tinerii și investitorii... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat in consultare publica ghidul solicitantului pentru submasura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri. In perioada 2021-2022, tinerii fermieri pot beneficia de fonduri europene de pana la 70.000 euro in anumite condiții, prin intermediul acestei…

- Guvernul a adoptat, in seara zilei de 14 mai 2021, modificarea hotararii de prelungire a starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii, incepand cu 15 mai. „In sedinta de guvern am adoptat modificarea si completarea anexelor 2, 3 la HG 531 din 2021 privind prelungirea starii de alerta…

- Proprietarii de paduri aflate in zone protejate, cu o suprafata minima de o suta de hectare, mai au la dispozitie o saptamana, pentru a solicita subventii de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Banii sunt acordati pentru o perioada de cinci ani, iar cei care detin suprafete impadurite…

- Circulatia aerului, preponderent din sector sud-vestic, favorizeaza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer tropical incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi catre sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Nationale…

- Joi, 25 martie, polițiștii din Sighetu Marmației au identificat doi tineri banuiți de comiterea unui furt din locuința. Tinerii de 18 respectiv 22 de ani din municipiu ar fi sustras dintr-o locuința situata pe strada Ioan Mihaly de Apșa mai multe bunuri in valoare de aproximativ 2.200 de lei. Prejudiciul…

- Districtul Panevezys din Lituania, regiune infrațita cu Județul Maramureș, invita tinerii maramureșeni, cu varste intre 14 și 29 de ani, sa participe la Concursul-festival internațional online ”Dance virus-2021”, organizat de Centrul Cultural Ramygala al Districtului Panevezys, impreuna cu Municipalitatea…

- Medicul Radu Țincu avertizeaza asupra faptului ca valul trei in Romania va fi diferit fața de cele anterioare, susținand ca va exista o creștere de cazuri in randul populației tinere, care nu a fost imunizata. ”Cred ca va fi un al treilea val diferit fața de cele din 2020, pentru ca atunci aveam toata…

- La Centrul de Zi ASSOC Baia Mare și Centrul Rezidențial Pinochio din Carbunari, tinerii cu dizabilitați au asamblat marțișoare deosebite: un banuț de ciocolata care ascunde sub el un mesaj tip ravaș. Marțișoarele așteapta sa fie oferite miilor de doamne și domnișoare, cliente, care calca pragul agențiilor…