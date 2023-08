Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea puterii de cumparare a romanilor prin reducerea cotelor de adaos comercial poate reprezenta un caștig real pentru populație, insa la fel de important este faptul ca producatorii locali vor fi susținuți de autoritați, astfel incat in coșul zilnic de cumparaturi sa fie cat mai multe produse…

- Aproximativ 2,4% din populatia Uniunii Europene nu isi permitea in anul 2022 o conexiune la Internet, ponderea fiind mai mare, de 7,6%, in randul populatiei expuse riscului de saracie, arata datele publicate marti de Eurostat, potrivit Agerpres. In randul statelor membre, Romania si Bulgaria sunt tarile…

- Raportul Key figures on Europe, publicat anual de Eurostat, dezvaluie o Romanie a contradicțiilor. Deși țara noastra se afla in topul fertilitații la nivel european, sporul natural este negativ, nu din cauza imbatranirii populației cat pe fondul migrației sporite. Tinerii romani nu petrec mult timp…

- In 2022, ponderea populației europene care era expusa riscului de saracie sau excluziunii sociale a fost cea mai mare in Romania (34,4 %) și Bulgaria (32,2 %), arata datele Eurostat, care a publicat o analiza denimita „Cifre cheie ale UE”.

- Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%, potrivit news.ro.Conform…

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit oficiului european de statistica,…

- Datele publicate miercuri de catre Eurostat arata ca 34% dintre romani erau expusi, in anul 2022, riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind cea mai mare valoare inregistrata in randul tarilor membre ale UE anul precedent. Romania este urmata de catre Bulgaria, cu 32%.

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit oficiului european de statistica,…